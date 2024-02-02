الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أسامة ربيع: تراجع كبير في عائدات قناة السويس والسفن المارة بها

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "on"، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصلت لـ 2155، وانخفضت لـ 1362 بفارق 36% عجز.

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كما أشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 مليون دولار لـ 428 مليون خلال شهر يناير ما بين العام الماضي والحالي، بعجز 46% عن العام الماضي.

وذكر أن عائدات قناة السويس في يناير 2023 وصلت لـ 804 مليون دولار، وانخفضت في يناير من هذا العام لـ 428 مليون دولار.
وواصل:"طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأقصر والأكثر أمانا، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، والملاحة فيه صعبة جدًا".

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