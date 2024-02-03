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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مصطفى بكري يطالب بمحاكمات عسكرية لمحتكرى السلع (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ارتفاع الأسعار يسبب أزمة كبيرة للمواطنين،مشيرا إلى أن عدم الرقابة على التجار مسئولية كبيرة.

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وطالب مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة،  بمحاكمات عاجلة لمحتكرى السلع حتى لو محاكمات عسكرية لأنهم يتسببون في أزمات كبيرة للمواطنين.

قرارت حكومية بدخول 7 سلع دون جمارك 

وتابع مصطفى بكري: " توجيهات وقرارت حكومية بدخول 7 سلع دون جمارك تيسيرا على المواطنين وضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأردف: “لا نتصور أن يتحدث المواطن المصري عن هياكل الفراخ ورغيف العيش،” معقبا: “لازم الرقابة والتموين وحماية المستهلك تنزل الأسواق، وعلى الحكومة أن تنتبه”.

د. وجدي زين الدين يطالب بقبضة حديدية حكومية تمنع احتكار السلع

وطالب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، الحكومة بالتمكن من السيطرة على فوضى الأسواق والاستغلال الذي يسببه بعض التجار البشعين الذين يستهدفون الربح بعشرات الأضعاف من خلال احتكار السلع.

وأوضح زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن من حق القطاع الخاص أن يربح الأموال بعيدًا عن الجور على المواطنين واستغلال احتياجاتهم، مستنكرًا ارتفاع أسعار بعض السلع التي تكتفي منها مصر ذاتيًا كالأرز والبصل والسكر.


وذكر رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أنه مع تدخل الحكومة لضبط الأسواق، ومنع اصطدام المواطن بواقع مر بسبب جشع التجار، مكررًا مطالباته: “بقبضة حديدية تمنع الاحتكار”.

وانتقد الفجوات المتواجدة في التشريع العقابي، ممثلًا بإرجاع بضاعة التجار المحتكرين والجشعين لهم بعد ضبطها، مطالبًا التصدي بقوة وبتشريع جديد لمواجهة التجار حتى يكون المستغل منهم عبرة تمنعه من تكرار جريمته مرة أخرى.

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