خبير اقتصادي يكشف عن سعر الدولار المتوقع بعد التعويم (فيديو)

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أنه بعد توحيد سعر صرف الدولار قد يتم طرح شهادة بنسبة 32 لـ 35% للأفراد المتنازلين عن الدولار في البنك سواء كوديعة أو ما إلى ذلك، وهذه طريقة من الطرق التي قد تستخدم مع المصريين بعد توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة عقب التعويم، متوقعا أن نهاية سعر الصرف من 45 لـ 50 جنيه.

طرح شهادات جديدة

وأضاف "جنينة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم أنه يتوقع طرح شهادات جديدة ولكن ليس بنفس النسبة أو الشروط، ولكن إذا تم طرح شهادات جديدة ستكون لها خصائص معينة ومختلفة عن الشهادات المطروحة في الوقت الحالي.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع أن يعيد البنك المركزي آلية المرونة في سعر الصرف من جديد خلال الفترة المقبلة في سعر الدولار في البنوك، وذلك كنوع من أنواع المرونة التي ستعمل عليها مصر في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، .

استقرت العملة الخضراء اليوم الخميس بنهاية تعاملات الخميس في ماكينات الـATM، وبلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.