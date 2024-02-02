د. وجدي زين الدين: أمريكا تجر حكومات المجتمع الدولي وراء خططها الشيطانية كالنعام

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أمريكا هي العقل المدبر والمخطط للحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف واضح وأساسي ورئيسي وهو تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إشعال المنطقة بأكملها وكلنا يرى ما يحدث في البحر الأحمر.

وأضاف زين الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ألاعيب الولايات المتحدة الأمريكية باتت مكشوفة للعيان، وكل شعوب العالم فقدوا مصداقيتهم في أمريكا، مؤكدًا أن أمريكا تجر حكومات المجتمع الدولي كالنعام، وهذا أمر شديد الخطورة.

وأشار إلى أن أمريكا هي من تقود الحرب على غزة، وأن سحب الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يؤكد أننا أمام مخطط شيطاني لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني.