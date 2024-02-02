خبير اقتصادي يكشف سبب انخفاض سعر الذهب (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم السيد، خبير اقتصادي، إن معدلات الطلب على الذهب أصبحت تقل بشكل واضح، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية شهد انخفاضا ملحوظا.

التجار في الصاغة يسعرون الذهب وفق سعر الدولار في السوق الموازية

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم، أن سعر الدولار في السوق الموازية موجود نتيجة زيادة الطلبات والمضاربة عليه، إذ يوجد شراء مكثف والاكتناز للدولار داخل السوق المصري، وبالتالي التجار في الصاغة يسعرون الذهب وفق سعر الدولار في السوق الموازية، وحينما انخفض الدولار شهد انخفاضات في سعر الذهب.

عام 2023 شهد طفرة كبيرة في أسعار الذهب

وأوضح أن عام 2023 شهد طفرة كبيرة في أسعار الذهب والتي ارتفعت بشكل جنوني، إذ أن حجم شراء الذهب من قبل المصريين وصل 57 طن من الذهب في العام الماضي، وهو رقم جنوني ومبالغ فيه بشكل كبير، إذ إن تحركات المصريين دائما ما بين 15 لـ 18 طن ذهب.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا.

تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب



وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديد اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغير في الثقافة الاستثمارية المصرية".

وأشار إلى أن تدافع المواطنون على الشراء أثر على سعر الدهب بالارتفاعات المتتالية، مواصلا: "الناس اللى اشترت الذهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتحصل في الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع".