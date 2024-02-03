عمرو أديب: الدولار حاليا في ماتش شطرنج بين السعر الرسمي والسوق السوداء

أبدى الإعلامي عمرو أديب، اندهاشه من حزن البعض عند تراجع سعر الدولار في السوق السوداء أو ترديد أنباء عن تراجع سعره.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : “ألاحظ أن بعض الناس تحزن وتغضب حينما تعلم أن هناك انخفاض في سعر الدولار أو هناك أنباء عن انخفاضه وهو أمر غريب بالنسبة لي”، موضحا أن هناك حالة لدى البعض أن سعر الدولار في السوق الموازية سيصل لأرقام فلكية، وأصبح يحزن حينما يتم الحديث عن سعر الدولار.

وأضاف عمرو أديب: "بعض الناس بقا عندها حالة أن الدولار هيوصل لأرقام بعيدة في السوق السوداء، وهو بيتنكد عليه خلال الفترة الحالية، واللي بيحصل في مصر هو ماتش شطرنج أو كورة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء".

وتابع عمرو أديب: "خلينا نشوف الفترة الجاية هيتم ملاعبة السوق السوداء ازاي، وهيتم القضاء عليها ازاي، لكن انا بستغرب لما الاقي حد بيزعل لما سعر الدولار بينزل، ولكن خلينا نشوف إيه اللي هيتم خلال الفترة الجاية".

استقرت العملة الخضراء اليوم الخميس بنهاية تعاملات الخميس في ماكينات الـATM، وبلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات أمس الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.