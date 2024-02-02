مصطفى بكري: انتهاء أزمة الدولار خلال أيام (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اعداء الوطن والابواق المأجوره تستهدف دائما ضرب استقرار الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا مساس بالأمن القومي المصري مهما كان الثمن.

واضاف مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق واسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الجمعة، أن قضية أسعار الدولار ما زالت تسيطر على تفكير المواطنين والتجار أصبحوا يتوقفون عن البيع والشراء في الوقت الحالي.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستحل مشكلة الدولار مع البنك المركزي

وأوضح مصطفى بكري أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستحل مشكلة الدولار مع البنك المركزي المصري ويجب على الناس الا يوقفوا عمليات البيع والشراء.

وتابع مصطفى بكري: "الدولة داخلها فلوس كثير من مشاريع استثمارية من بينها تطوير منطقة راس الحكمة بالساحل الشمالي.

استقرت العملة الخضراء اليوم الخميس بنهاية تعاملات اليوم الخميس في ماكينات الـATM، وبلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الجمعة بنهاية التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الجنيه بالبنك المركزي، نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدُّوَليّ، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.