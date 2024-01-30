نشرة التوك شو.. حل أزمة سعر الدولار وتحذير من الأرصاد

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال الناقد الرياضي أحمد فوزي العريان، إن ما يقال بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد تشيلسي الأربعاء غير صحيح وشائعات كاذبة.

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ناقد رياضي يكشف حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول المقبلة (فيديو)



قال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنّه ينتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات من أجل تحسين أسعار اللحوم في السوق.

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80 جنيها زيادة في أسعار اللحوم.. وشعبة القصابين تقدم الحل السحري للحكومة (فيديو)



قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا الشعور بانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرضنا لكتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا".

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض التجار يسعون لخلق أزمات في الأسواق، وكل من يحتكر السلع ستتم محاكمته ومحاسبته، معقبا: "المواطن يقف بجانب وطنه لتجاوز الأزمات".

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عايزين يعملوا أزمة.. أحمد موسى يحذر التجار من إخفاء السلع (فيديو)



قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، إن رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصرية".

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شعبة الدخان تزف بشرى عن انتهاء أزمة السجائر (فيديو)



قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة لـ المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز هو سيد المائدة ولا غنى عنه وهو يخضع لتسعيرة الدقيق لأنه المدخل الخام الرئيسي المؤثر فيه والذي يشهد عدة حلقات بداية من المستورد والمتعهد ثم التغليف والتعبئة ومرحلتي تاجر الجملة ثم التجزئة وصاحب المخبز في النهاية هو واجهة الغلاء.

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شعبة المخابز تكشف سبب طلبها من الحكومة إعادة النظر في تكلفة الرغيف



قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرف التجارية، إن رئيس جهاز حماية المستهلك طلب كشوفات بخريطة بيع السجائر للتجار والموزعين في السوق المصرية".

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شعبة الدخان تزف بشرى عن انتهاء أزمة السجائر (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان تعمل من أجل محاولة زيادة درجة السخط ومعدل الغضب وتسخين الأوضاع ولديهم الرغبة في خروج المواطنين للشارع والاحتجاج، منوهًا بأن أي استجابة للخروج سيقود للفوضى والدمار.

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إبراهيم عيسى: الإخوان تعمل على محاولة زيادة السخط واليأس بين الناس

