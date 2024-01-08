وفقاً للقانون.. تعرف على العقوبات الرادعة لوقائع جرائم النصب الإلكتروني

في الكثير من الأحيان قد تنقلب النعمة إلى نقمة، وقد يعمد الإنسان إلى دفع نفسه إلى الهلاك من خلال أكثر الوسائل التكنولوجية التي ابتكرت خصيصاً للعمل على رفاهيته وتسهيل أنماط حياته، ولا ينفصم عن ذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي يسىء البعض استخدامها الكترونيا من أجل تحقيق أغراضهم في الاحتيال على الأبرياء.

وفقاً للقانون.. تعرف علي العقوبات الرادعة لوقائع جرائم النصب الإلكترونى

حيث إن العقوبة التى تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكترونى؛ الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

أنه وفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.

وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

جزار يمزق جسد شقيقة لخلافات عائلية فى الدقهلية

كما مزق جزار جسد شقيقة القاصر، باستخدام أداة حديدية "ماشة"، مما تسبب في إصابته بـ4 طعنات بالظهر والصدر وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما، بقرية برهمتوش مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

و كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى ميت غمر العام، بوصول "كريم.س.م.ا"،16 عاما، جزار، ومقيم قرية برهمتوش دائرة المركز مصابا بأربعة جروح شبه نافذة بالظهر وآخر بالصدر من الجهة اليسرى بادعاء تعدي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم شقيقه "محمود"، 21 عاما، جزار، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية "ماشة" وإحداث إصابته لوجود خلافات عائلية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة التعدي على شقيقة وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات