الفلاحون يتصدرون المشهد فى الانتخابات الرئاسية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الفلاحين وبكل فخر هم أكثر الفئات مشاركة في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول والثاني

لافتا إلى انه يشعر بالفخر والامتنان لاستجابة الفلاحين لنداء الوطن ومشاركتهم بكثافة في الانتخابات الرئاسية



واضاف عبدالرحمن أن غرف العمليات بالنقابه العامه للفلاحين علي مستوي الجمهورية رصدت مشاركة غير مسبوقه من الفلاحين والمزارعين واسرهم في الانتخابات الرئاسية

واشار عبدالرحمن إلى ان مشاركة الفلاحين جاءت تأكيدا علي وعيهم الوطني واصرارهم علي تكملة مسيرة الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة .

مؤكدا ان الفلاحين يشاركون في مراقبة الانتخابات في عدة كيانات وان عدد كبير من الفلاحين يمثلون اغلب أعضاء الكيانات الاهليه والجمعيات والاحزاب المشاركه بقوة في الانتخابات