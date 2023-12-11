رئيس مياه القاهرة: الانتخابات الرئاسية تدعم الاستقرار وتستكمل الإنجازات

أدلى المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سعد بن أبي وقاص بشبرا مصر، مؤكدا عقب إدلائه بصوته أن المشاركة فى العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي واجب وطني للمساهمة في تأسيس الانتقال إلى الجمهورية الجديدة واستكمالا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية فى مختلف المجالات و التنمية والبناء والاستقرار.

وأضاف رئيس شركة مياه القاهرة ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدعم الاستقرار والتنمية التى تشهدها مصر ، مطالبا جميع العاملين بالمشاركة وإبداء الرأى فى العملية الانتخابية بما يسهم في رسم وجه مصر الحضاري أمام دول العالم، ويبعث رسالة مضمونها أن المصريين حريصيين على تكملة الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ودعم البناء والتنمية، مشيرا أن العمل يسير بكفاءة في كل قطاعات مياه القاهرة وفق الخطة التي وضعتها الشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد الشيمي أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، بجانب متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها في حينها ، كما تم توفير سيارات توزيع مياه صالحة للشرب ومعقمة بجوار اللجان الإنتخابية لتوفير مياه الشرب تحسبا لوقوع اى احداث طارئة.

يذكر أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أنه أدلى حتى الآن ما يزيد عن 45% من قاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت عملية تصويت الناخبين المصريين، اليوم الاثنين، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي.