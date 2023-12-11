مسئولي آثار مصر الوسطى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بصوته فى الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

ووجه "عكاشه" العاملين بوزارة السياحة والآثار النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم.

وكان رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى قد عقد عدد من الندوات واللقاءات التوعوية لحث العاملين بوزارة السياحة والآثار على التمسك بحقوقهم الدستورية فى الإدلاء فى الانتخابات الرئاسية ونشر ثقافة المشاركة الانتخابية فى المجتمع المحلي، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.

مدير إدارة الوعي الأثري تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

وفي نفس السياق قامت مدير إدارة الوعي الأثرى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بلجنة الانتخابات بمعهد فتيات الفيوم الأزهري.

وأكدت مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم على ضرورة النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالشكل الحضاري اللائق أمام مختلف دول العالم، والتعبير عن رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. وأوضحت "عاطف" على أن الإقبال الكبير الذي شهده اليومين الأول والثاني للانتخابات الرئاسية يعكس وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وحقهم الدستوري في الانتخاب كواجب وطني.

ومن جانبها وجهت مديرية الوعي الأثري، رسالة للشعب المصري: "انزل وشارك خليك إيجابي، صوت كل مواطن له حق الانتخاب مهم ومؤثر، والمشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن يجب أن نتمسك به، لذلك أدعو الشعب المصري العظيم بجميع أطيافه أن ينزل ويشارك ويتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أن المشاركة الإيجابية بكثافة تعبر عن مكانة وحضارة الشعب المصري، وإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم.