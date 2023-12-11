عاجل
سرايا القدس تعرض مشاهد استهدافها لآليات العدو في شرق غزة.. صور القسام تقصف مستوطنة نير إسحاق بصواريخ راجوم
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طوابير الناخبين تمتد لمسافات طويلة أمام إحدى لجان شبين القناطر

طوابير الناخبين أمام
طوابير الناخبين أمام اللجان

احتشد الناخبون أمام إحدى لجان مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 حرصًا على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

كانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة 2024، قد بدأت صباح أمس الأحد،  وتستمر على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق"10، 11، 12 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.

الجريدة الورقية