طوابير الناخبين تمتد لمسافات طويلة أمام إحدى لجان شبين القناطر

احتشد الناخبون أمام إحدى لجان مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 حرصًا على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية.

كانت عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الرئاسة 2024، قد بدأت صباح أمس الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق"10، 11، 12 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت.