أهالي أسيوط يحتشدون أمام اللجان الانتخابات الرئاسية

احتشد المئات من المواطنين بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الاثنين، أمام عدد من المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم محتفلين بالطبل البلدي والمزمار وترديد السيدات للزغاريد في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وسط أجواء احتفالية بالعرس الانتخابي حيث اصطف الشباب والسيدات في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين وتستمر عملية التصويت حتى مساء الغد الثلاثاء وسط ترديد الأغاني الوطنية وحمل الاعلام فضلاً عن سيارات تحمل مكبرات صوت تجوب الشوارع والميادين لحث المواطنين على النزول وزيادة الأعداد المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

واصطف المواطنين أمام عدد من اللجان كـ( مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، مدرسة الشهيد أحمد فايز ، مدرسة طه حنفي ،ومدرسة الفاروق الرسمية للغات ...) وغيرها من اللجان رافعين الأعلام، وخرجوا في مسيرات لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات مستخدمين الطبل البلدي والأغاني الوطنية وترديد الزغاريد تعبيرا عن فرحتهم ، كما حرص الشباب من الجنسين على المشاركة في عملية الاقتراع والوقوف أمام اللجان الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات قادمة بين 4 مرشحين وعلى مدار 3 أيام.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه وجد وعي كبير من المواطنين وحرص منهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية ،وذلك خلال جولاته الميدانية لتفقد سير عملية الانتخاب باللجان المختلفة بقرى ومراكز المحافظة ، مؤكداً على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية لافتًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار الساعة أية شكاوي أو تجاوزات مشيرًا إلى متابعته المستمرة للعملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات التصويت مجدداً مناشدته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى إنه تم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.