الشيخ محمد الطاروطى: يجب على الجميع المشاركة فى الانتخابات من أجل المستقبل

قال الشيخ " محمد الطاروطى" القارئ بالاذاعة والتليفزيون المصري، أن المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، لكي نكمل ما بدأناه من إنجازات على أرض الواقع، ومن أجل مستقبل أفضل، جاء ذلك خلال إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية داخل اللجنة الانتخابية بقرية طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتابع: ما لمسناه وشاهدناه من جهودًامضنية للارتقاء بهذا الوطن إلى أعلى درجات العلو والرقي حتى تكون مصر من أعظم الدول بفضل الله، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس، ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين

من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.