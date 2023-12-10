الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتخابات الرئاسية 2024.. مشهد حضاري لرسم مستقبل الأجيال بالجمهورية الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام حتى بعد غد الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، مما يمثل مشهدا حضاريا يرسم مستقبل الوطن و الأجيال القادمة بالجمهورية الجديدة.

txt

انتهاء التصويت وغلق صناديق الإقتراع بلجان الانتخابات الرئاسية في الدقي والعجوزة

txt

الانتخابات الرئاسية 2024 .. غلق اللجان في نهاية أول أيام إدلاء المواطنين بأصواتهم بمدينة نصر

واحتشد الناخبون منذ الصباح الباكر قبل فتح اللجان من كل الأعمار سواء كبار السن أو شباب أو نساء أو رجال أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، كما شهدت اللجان تواجدا كثيفا للشباب المتطوعين لمساعدة الناخبين للوصول إلى لجانهم الانتخابية في اليوم الأول.

 

ولم تشهد اللجان في محيط أحياء وسط القاهرة والزمالك أية مشكلات وسارت العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وسط احتفالات المواطنين بالأعلام على أنغام الأغاني الوطنية في جو ديمقراطي تسوده البهجة.

 

وكانت اللجان مجهزة بالكامل لاستقبال الناخبين خاصة كبار السن، حيث يوجد داخل كل لجنة مقاعد مخصصة لكبار السن، ويساعد رئيس اللجنة الناخبين من كبار السن لأداء أصواتهم.

 

وتميز اليوم الأول بالكثير من المشاهد منها حرص كبار السن والسيدات وذوى الهمم على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وتواجد أفراد من الشرطة بشكل مكثف أمام مراكز الاقتراع للتأمين وتنظيم الناخبين.

مواد متعلقة

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة أمام لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو)

النائبة أسماء الجمال تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية | الهدوء يسود مدرسة محمد فريد بالمعادي

وكيل تعليم الوادي الجديد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالخارجة
الجريدة الورقية