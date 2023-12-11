أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية يشاركون بالاستحقاق الانتخابي

شارك طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي الأهلية، اليوم الأثنين، تاني أيام الاقتراع فى الانتخابات، الرئاسية، رفقة مديري البرامج بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وأدلي الطلاب المغترين بأصواتهم فى لجان الوافدين لتلبية نداء الوطن و حرصت رعاية الطلاب بالجامعة الاهلية تنظيم الطلاب من أجل تيسير العملية الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن مديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، نبهوا الطلاب علي أهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار المشاركة حق دستوري لكل مواطن.

وأشاد رئيس الجامعة، بالأقبال الكبير من جانب طلاب جامعة جنوب الوادي الاهلية للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطي الذي يعكس وعى الطلاب بخطوة المرحلة الراهنة التى تتطلب الوقوف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية لاستكمال جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وكانت جامعة جنوب الوادي، قد واصلت اليوم ، ثاني أيام الاقتراع مباشرة خطتها المُعدة لإشراك طلابها فى الانتخابات الرئاسية، والتي بدأتها أمس الأحد أول أيام الاقتراع.

وتابع الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، لليوم الثانى، إشراك منسوبى الجامعة فى الادلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية وأكد رئيس الجامعة أنه شارك أبناءه طلاب الجامعة فى العملية الانتخابية فى مختلف المقار الانتخابية خلال اليوم الثاني للاقتراع.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم الثانى للانتخابات شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة فى مختلف الكليات مضيفاً أن الجامعة وفرت لطلابها كل الوسائل التى تيسر لهم الادلاء بأصواتهم من توفير وسائل النقل اثناء ذهابهم وعودتهم ومرافقة أعضاء هيئة التدريس من كلياتهم المختلفة مؤكداً أن الجامعة ستستمر فى اليوم الثالث فى تقديم خدماتها لطلابها.