نشرة التوك شو.. ملحمة وطنية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

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أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت شكاوى من الزحام على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية نتيجة الإقبال الكثيف من المواطنين،

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الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من المواطنين بانتخابات الرئاسة (شاهد)



علق المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، عن سير العملية الانتخابية في الأقصر خلال اليوم الأول في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مشددًا على أن العملية الانتخابية بدأت في أجواء شتوية رائعة، للإدلاء بالأصوات في الاستحقاق الدستوري الأهم، وانتظمت العملية الانتخابية.

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رئيس لجنة المتابعة بالأقصر: العملية الانتخابية بدأت في أجواء شتوية رائعة



عرضت فضائية "ten"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد لقطات من توافد كبير على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ بالفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناتوافد كبير على اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ بالفترة المسائية (شاهد)



أبدى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي رضاه عن الإقبال في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “إن شاء الله اليومين القادمين يكون الإقبال أكثر بإذن الله”.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناد.عبدالسند يمامة: ننتظر من المصريين حسن الاختيار ورئيس جديد (فيديو)



أبدى الإعلامي أحمد موسى، سعادته بالإقبال الذي يشهدها اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: " “كانوا بيقولوا: يعني إيه انتخابات؟، وخلاص الانتخابات محسومة، لأ، الشعب المصري اليوم يعرف ما هي رسالته".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى يكشف عن مفاجأة أمام لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو)



أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالإقبال على التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلة: "الإقبال كان جيد جدا في كثير من المحافظات، الإقبال على التصويت دائما يكون أكبر في الساعات الأولى من اليوم، والمساء، والفترات ما بعد ساعة الراحة ".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي تشيد بالإقبال في الانتخابات الرئاسية.. المرأة لم تخذلنا (فيديو)



أكد د. أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو حملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، أنه تم المرور اليوم على أكثر من لجنة عامة وفرعية بالعديد من المحافظات خلال استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مشددة على أن الحملة الانتخابية لمرشح الوفد مجهزة بغرفة عمليات ورصدت العملية الانتخابية على مدار اليوم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالنائب أيمن محسب: إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول فاق التوقعات (فيديو)



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة لبلبة ارتكبت جريمة انتخابية دون أن تعلم ، بعد أن أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية الحالية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي تكشف عن فنانة ارتكبت حريمة انتخابية وفتح تحقيق معها (فيديو)



أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإقبال على التصويت بكثافة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: " "أنا مشوفتش حد استجرا يقول مفيش إقبال على الانتخابات الرئاسية".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناعمرو أديب يكشف سر الإقبال الكثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)



قال عصام الصباحي، رئيس حملة الدكتور عبد السند يمامة،المرشح الرئاسي، إن تقييم اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، جيد جدًا، من ناحية العدد، والحضور، وحجم التصويت.

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