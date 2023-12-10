عمرو أديب يكشف سر الإقبال الكثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإقبال على التصويت بكثافة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: " "أنا مشوفتش حد استجرا يقول مفيش إقبال على الانتخابات الرئاسية".

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"مساء اليوم الأحد، "مشوفتش حد جاتله الجرأة يقول أو يكتب تويتة إن ماحدش راح.. لم يجرؤ أحد على ذلك".

وتابع عمرو أديب: "٩٠٪؜ من الناس اللي أعرفها أو بيبعتولي قالوا إنهم راحوا ينتخبوا ولقوا اللجان زحمة"، متابعا: "أنا من المتحفظين جدا، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في بداية اليوم أن هناك إقبال كثيف جدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

سر الإقبال الكثيف على التصويت بالانتخابات الرئاسية

وأردف عمرو أديب: "فيه إحساس جوة الناس عاوزة تقول اننا بلد وعندنا انتخابات.. عشان كده الناس نزلت النهارده وهتنزل بكرة"، مضيفا: " فيه لجان مدت عملها بسبب الإقبال.. وده كان بيحصل اليوم التالت مش الأول".

مرشحو الرئاسة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024:



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: لدكتورعبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر جريدة "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.