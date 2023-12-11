حملة د. عبدالسند يمامة: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية جيد جدًا (فيديو)

قال عصام الصباحي، رئيس حملة الدكتور عبد السند يمامة،المرشح الرئاسي، إن تقييم اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، جيد جدًا، من ناحية العدد، والحضور، وحجم التصويت، لافتا إلى أن اليوم الثاني سيشهد حضورًا أكبر، والثالث من المتوقع أن يشهد زحامًا شديدًا.

وأضاف رئيس حملة الدكتور عبد السند يمامة خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي محمد أبو طالب، على فضائية"أزهري" مساء اليوم الأحد أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كل سبل الراحة للناخبين، وكان التصويت فيه سلاسة وسهولة.

هذه الانتخابات تجربة جيدة جدًا

وتابع رئيس حملة الدكتور عبد السند يمامة:" نحن أمام نقاط إيجابية، في ظل وجود 3 مرشحين حزبيين.. فعدد المرشحين، وحجم التنافسية؛ سيفتح المزيد من التعددية الحزبية.. وهذه الانتخابات تجربة جيدة جدًا".

وأردف رئيس حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة،: "لا توجد أيو شكاوى أو ملاحظات خارقة للانتخابات.. ولكن بعض الأحزاب بتشغل الأغاني.. وربما لا يكون اختراقا للصمت الانتخابي.. بل عرسا ديمقراطيا.. وبالتالي لا يوجد أي خرق للعملية الانتخابية".

مرشحو الرئاسة:

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.