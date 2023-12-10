النائب أيمن محسب: إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول فاق التوقعات (فيديو)

أكد د. أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية وعضو حملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، أنه تم المرور اليوم على أكثر من لجنة عامة وفرعية بالعديد من المحافظات خلال استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مشددة على أن الحملة الانتخابية لمرشح الوفد مجهزة بغرفة عمليات ورصدت العملية الانتخابية على مدار اليوم.

تعليق د. أيمن محسب عن التصويت في انتخابات الرئاسة

وأوضح "محسب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة “سي بي سي”، أن إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة كان محترم وأكثر مما كان متوقع، مشددة على أن الهيئة الوطنية قدمت العديد من التسهيلات للناخبين داخل اللجان وخارجها وكان هناك سهولة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت بتنظيم غير مشهود.

وأشار إلى أنه في منتصف اليوم تم رصد أن هناك عدد من اللجان تحتاج أعداد إضافية من القضاة وتم الاستجابة بشكل سريع نظرًا للإقبال الشديد، موضحًا أنه ما شهدناه اليوم يكشف أننا في انتخابات رئاسية حقيقة تجري لأول مرة على أرض مصر بهذا الوضوح، متابعًا: "أرقام غير مشهودة لأي انتخابات جرت في التاريخ".

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.