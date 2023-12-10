لميس الحديدي تشيد بالإقبال في الانتخابات الرئاسية.. المرأة لم تخذلنا (فيديو)

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بالإقبال على التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلة: "الإقبال كان جيد جدا في كثير من المحافظات، الإقبال على التصويت دائما يكون أكبر في الساعات الأولى من اليوم، والمساء، والفترات ما بعد ساعة الراحة ".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة ”المذاع على قضائية on، مساء اليوم الأحد، :"المرأة لا زالت متصدرة المشهد الانتخابي، فيه ناس قالت النساء لن يتصدرن المشهد الانتخابي هذه المرة؛ بسبب ارتفاع الأسعار والمشاكل الاقتصادية لكن النساء عمرهم ما خذولنا.. شاركوا بكثافة.. وتصدرن المشهد الانتخابي".

لميس الحديدي: شهدنا تنوعا في فئات المشاركات

وتابعت لميس الحديدي: "شهدنا تنوعا في فئات المشاركات بالأخص كبار السن وكافة الفئات العمرية والشباب أيضاً ومتوسطي الاعمار"، مشيدة بعملية التنظيم، قائلة: "التنظيم ممتاز وكانت هناك مساعدة لكبار السن وذوي الهمم".



وأوضحت لميس الحديدي أن اللجان بدأت عملها في التاسعة صباحاً بدقة في غالبية اللجان فيما تأخر فتح اللجان بشكل محدود لا يتجاوز 376 لجنة من إجمالي 11 ألف لجنة بدأت عملها في الصباح الباكر، مضيفه أن لجان الوافدين شهدت إقبالاً بكثافات عالية ربما أعلى في بعض المحافظات من اللجان العادية".

مرشحو الرئاسة:

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.