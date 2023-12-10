لميس الحديدي تكشف عن فنانة ارتكبت حريمة انتخابية وفتح تحقيق معها (فيديو)

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة لبلبة ارتكبت جريمة انتخابية دون أن تعلم ، بعد أن أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع على فضائية on، مساء اليوم : “لبلبة أدلت بصوتها الانتخابي مرتين في السعودية في لجان المصريين في الخارج وفي الداخل اليوم في أول يوم من أيام الانتخابات.

وتابعت: لميس الحديدي "ربما لبلبلة لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق”، مضيفه: "أنا عارفة أنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة لا يصح الادلاء بالصوت مرتين ويجب أن يحترم القانون".

وأردفت لميس الحديدي: "السؤال كمان هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج في قاعدة الانتخابات بعد الادلاء بعملية التصويت؟، من المفترض أن يتم تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج".

لميس الحديدي تطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق

وطالبت لميس الحديدي الهيئة الوطنية للانتخابات بالتحقيق ليست فقط مع الناخبة الفنانة لبلبة لكن أيضا مع القائمين على قواعد البيانات، قائلة : "يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج اثناء وجوده في أحد البلاد حتى لا يستطيع التصويت في الداخل وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق أيضاً يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات للتحقيق أيضا لان عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات"، متابعة: "الخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة الانتخابات في ذات الوقت"

مرشحو الرئاسة:

يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.