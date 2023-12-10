أحمد موسى يكشف عن مفاجأة أمام لجان الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أبدى الإعلامي أحمد موسى، سعادته بالإقبال الذي يشهدها اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: " “كانوا بيقولوا: يعني إيه انتخابات؟، وخلاص الانتخابات محسومة، لأ، الشعب المصري اليوم يعرف ما هي رسالته".

وأضاف أحمد موسى، خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد” مساء اليوم الأحد: " “شعب عظيم، مهما تتكلم، مشاهد اليوم لَفِّت الكرة الأرضية، لأنهم كانوا بيقولوا محدش هينزل".

وتابع أحمد موسى: “عايز أقول مفاجأة، إن هناك ازدحام شديد في اللجان الآن، وهذه اللجان ربما يحدث بها مد بعد الساعة التاسعة، وهذا هو الموضوع، طوال النهار حتى بالليل ”.

مرشحو الرئاسة



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.