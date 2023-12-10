د.عبدالسند يمامة: ننتظر من المصريين حسن الاختيار ورئيس جديد (فيديو)

أبدى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي رضاه عن الإقبال في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، قائلا: “إن شاء الله اليومين القادمين يكون الإقبال أكثر بإذن الله”.

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة، خلال لقاء على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم: “هناك غرف عمليات فى كل المحافظات، ولم نبلغ بأي عرقلة أو مخالفة”.

ننتظر اختيار رئيس جديد لمصر خلال الفترة المقبلة

ووجه المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رسالة للمواطنين، قائلا: “أنتظر حسن الاختيار إن شاء الله ورئيس قادم جديد لمصر خلال الفترة المقبلة ”.

أدلى المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات الرئاسة، في اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:



يتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:



ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي فى الاستفتاء.