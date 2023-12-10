الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس لجنة المتابعة بالأقصر: العملية الانتخابية بدأت في أجواء شتوية رائعة

المستشار عبدالرحيم
المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأ

علق المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الأقصر، عن سير العملية الانتخابية في الأقصر خلال اليوم الأول في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مشددًا على أن العملية الانتخابية بدأت في أجواء شتوية رائعة، للإدلاء بالأصوات في الاستحقاق الدستوري الأهم، وانتظمت العملية الانتخابية.

 العملية الانتخابية في الأقصر 

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وأشار إلى أن اللجان فتحت في تمام الساعة 9 صباحا، سوى لجنة 26 بمركز إسنا التي فتحت في الساعة 9:13 صباحا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات، واُنتظم العمل في اللجان جميعها، وهناك بعض اللجان بها كثافات كبيرة.

وأوضح أنه تم رصد إقبال غير مسبوق في كثير من اللجان داخل محافظة الأقصر على انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن عدد اللجان العامة التابعة للجنة المتابعة 6 لجان، وعدد اللجان الفرعية 179 لجنة، مؤكدا أنه لا يوجد أي عقبات، وفتحت اللجان كلها بعد ساعة الراحة.

وجاء ذلك على هامش اتصال المستشار أحمد بندري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات به منذ قليل، لمتابعة التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.
وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر،  في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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