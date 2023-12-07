البيت الأبيض يكشف موقف استئناف الهدنة في غزة

كشف البيت الأبيض، موقف استئناف الهدنة في غزة، مؤكدًا وجود مناقشات مع الشركاء في الشرق الأوسط تحدث يوميا من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وأضاف أنهم ليسوا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة، موضحًا أنّ ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الجمهوريون في الكونجرس منحوا بوتين "هدية" برفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

وتستمر المعارك الضارية، بين المقاومة والاحتلال وخلت شوارع خان يونس من المارة مع توغل الدبابات الإسرائيلية، يأتى ذلك فيما يعتزم قادة منتدى عائلات الرهائن التوجه إلى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، للتدخل لدى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس قيادة الحرب، ليوقفوا حرب غزة ويعودوا إلى المفاوضات حول صفقة تبادل.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة استشهاد المئات خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد من ارتقى منذ بداية الحرب إلى 18 ألف شهيد، وما يقف هذا العدد من المفقودين تحت الركام وأكثر من 46 ألف إصابة.

جهود مصر لوقف الحرب

وفي سياق متصل، واصلت مصر اليوم وبمشاركة قطرية جهودهما لوقف الحرب المسعورة ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين المقاومة والاحتلال الصهيونى، أكدت مصادر مقربة أن جهود الوساطة المصرية لم تتوقف رغم مغادرة الوفد الإسرائيلى للدوحة، لكنها تجرى فى بيئة صعبة، فيما واصلت النازية الصهيوينة محارقها ومجازرها ضد الفلسطينيين العزل وتكدست الجثث فى الشوارع ومدارس الإيواء فيما نهشت الحيوانات الجثث فى الشوارع.

واصلت اليوم وكالات الإغاثة الدولية تحذيراتها من أن الكارثة الإنسانية فى غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم فى جيب ساحلى ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

وتصاعد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية فى غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.

وقالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا فى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر هرباً من القصف الإسرائيلى على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا فى مأمن هناك أيضاً.