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د. وجدي زين الدين يروي موقفًا مأسويًا خلال تغطيته انتخابات سابقة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين يطالب بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.. فرصة للإصلاح السياسي (فيديو)

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 10 و11  و12 من الشهر الجاري إضافة إلى الحوار الوطني يعتبران من نتائج ثورة 30 يونيو التي وضعت خريطة شاملة للإصلاح السياسي والمجتمع والاقتصادي للسير نحو الاتجاه الصحيح.

وطالب زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات وتجنب التقاعس، وعدم الإصغاء للشائعات الخبيثة التي تروج عن جدوى الاقتراع لإفساد فرصة الإصلاح السياسي.

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د. وجدي زين الدين: الانتخابات الرئاسية خطوة نحو تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

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د. وجدي زين الدين: استمرار حكومة نتنياهو مستحيل وتقديمها للمحاسبة الدولية واجب

وعن حملات التعريف بالمرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن الحزب أقام العديد من المؤتمرات الانتخابية آخرها كان في مسقط رأس الدكتور عبدالسند في منيل شيحة بمحافظة الجيزة، لافتًا إلى وجود غرفة عمليات في مقر حزب الوفد تتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة متصلة بمراكز المحافظات ولجان الحزب المنتشرة في ربوع الجمهورية.

 

وشدد على أنه لا توجد أي مضايقات تتعرض لها الحملات الانتخابية للمرشحين، ما يدل على حرص الدولة تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وتفعيل الحياة السياسية المصرية، وهو ما أكد عليه المرشحون الذين كانوا يطاردون من قبل وسائل الإعلام من أجل إجراء حوارات لتقديم أنفسهم.

 

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