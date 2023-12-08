ما السر في إصابة جنود الاحتلال بالعمى في غزة (فيديو)

تعرض 100 جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابات بالغة الخطورة في العين وصلت إلى العمى، خلال اشتباكاتهم مع المقاومة في غزة.

وكشفت هيئة البث العبرية، أن السبب يعود إلى عدم ارتداء الجنود للنظارات الواقية أثناء الانفجارات وتطاير الشظايا خلال المعارك في غزة.

وقال مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، إنه استقبل مؤخرًا أكثر من 40 جنديا مصابا في عينه، خلال 72 ساعة استقبل 5 حالات خطيرة، وجريت لهم عمليات جراحية صعبة.

فيما أكد جيش الاحتلال، عدم وجود نقص في النظارات الواقية، معلنا عن ارتفاع حصيلة القتلى بين صفوفه إلى 411 جنديا.

الحرب في غزة والقسام يسقط جنود الاحتلال

فيما أعلنت كتائب القسام، منذ قليل عبر حسابها، الإجهاز على عدد من جنود الاحتلال، وقتلهم في خانيونس جنوب قطاع غزّة من نقطة صفر.

قالت سرايا القدس،: "قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

أعلنت كتائب القسام منذ قليل، استشهاد كثر من 13 وإصابة عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال، جراء قصف منزل عائلة زعرب في خانيونس، والذي يأوي نازحين.

ووصول الـ 13 شهيدًا إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس اثر قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي زعرب والبطة في منطقة بطن السمين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.