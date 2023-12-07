خالد الجندي يطالب بالنزول للانتخابات ويحذر من أسلوب “عيش نملة تاكل سكر”.. فيديو

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟".

أضاف: "في بعض الناس تقولك يا عم خليني تحت الحيط، يا عم عيش نملة تأكل سكر، وخليك في حالك، هو أنت هتصلح الكون والا هتعدل المايلة".

وتابع: "كل الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالي ايجابيين، عشان نريح بعض مفيش فيهم نبي يقولك وأنا مالي، وفي فرق بين الصالح والمصلح، الصالح هو في حالة بس غير نافع للمجتمع، والمصلح رجل تحول لمصلح ويصدر الايجابية والقرآن بيقولك إنا لا نضيع أجرالمصلحين".

ولفت إلى أن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولى، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدًا ضرورة الاستعداد جيدًا للانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف، أن من أهم حقوق هذا الوطن الاصطفاف الوطني، وأنه إذا دعاك وطنك لواجب لا بد أن يتم الاصطفاف في هذا الواجب ولا يفرق فيه بين رجل وامرأة، والانتخابات الرئاسية التي سنقبل عليها هي من الأمور الحتمية.