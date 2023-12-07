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د. وجدي زين الدين يروي موقفًا مأسويًا خلال تغطيته انتخابات سابقة
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: الانتخابات الرئاسية خطوة نحو تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد استحقاقات غير مسبوقة لم تشهدها مصر.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أنه يوجد 4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، ما يعد تفعيلًا للمادة الخامسة من الدستور التي تدعو لتحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.

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ولفت إلى أن حرص الدولة على إجراء الانتخابات يصب في تحسين صورتها، خاصة دعمها مشاركة الأحزاب  في الانتخابات، منوهًا إلى أن خطوة الدولة لابد أن يقابلها مشاركة جيدة من المواطنين.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات أعطى مؤشرًا على أن الانتخابات في الداخل سوف تشهد زخمًا كبيرًا.

وأكد أن عزوف المواطنين عن الانتخابات الرئاسية ليس له مبرر على الإطلاق، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمرشحين، ومنحهم مساحة إعلامية لهم ولحملاتهم لعرض البرنامج الانتخابي الرئاسي بلغت 100 دقيقة لكل مرشح من قبل شركة المتحدة للإعلام، إضافة إلى عدم تعرض أي حملة انتخابية لمضايقات على عكس ما كان يحدث في السابق.

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