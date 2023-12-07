د. وجدي زين الدين يدعو للمشاركة الانتخابية.. انتهى عصر التزوير والتهميش (فيديو)

طالب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، المواطنين بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية وتجنب التقاعس، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبإشراف وصفه بالرائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن الهيئة الوطنية الانتخابية تدير مشهد الانتخابات الرئاسية باحترافية شديدة انعكست على التنظيم المشرف في انتخابات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية التي عرفت العالم والداخل المصري بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها.

وتابع زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن الانتخابات الرئاسية أحد المكتسبات التي لا يمكن التراجع عنها، مردفًا: “المواطنون هم من يختارون رئيس الجمهورية، الأول كان الناخب يخاف على صوته من التزوير أو يترمى ويهمش أو يتم تجاهله، لكن توجد الآن ضمانات حقيقية تحرص على تحقيق الديمقراطية”.

شاهد الفيديو..