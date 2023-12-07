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الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بكري ينفجر غضبًا على الهواء: إسرائيل تعصف باتفاقية السلام ومصر بالمرصاد

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك تطورات خطيرة يشهدها العالم العربي، وخاصة الجانب الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حملات من أجل التأثير على العالم العربي والنيل منه.


أضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يحدث في غزة مؤامرة حقيقية من أجل إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك مخططا إسرائيليا هو تهجير سكان قطاع غزة إلى أن سيناء وهو ما ترفضه الدولة المصرية وتفريغ القضية الفلسطينية.

 

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وأشار إلى أن السيناريو أو المخطط القادم الذي تسعى له إسرائيل هو التهجير  القسري لسكان قطاع غزة، مبينا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكدت رفضها للتهجير وأن سيناء خط أحمر ولن يسمح بالعبث بأمن مصر.


وأوضح بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تنفذ حرب إبادة كبيرة وتعصف باتفاقية السلام مع مصر، مشيرا إلى أن ما يحدث للشعب الفلسطيني لم يحدث من قبل، والأخطر هو ما بعد الحرب.


وأكد بكري، أن الذئاب لازالت متعطشة للدماء، مبينا أن المرحلة الحالية هي أخطر مرحلة للعالم العربي، خاصة وأن إسرائيل تستغل الانتخابات الرئاسية لتنفيذ مخططها والدفع نحو الحدود المصرية، قائلا: "لكن أرضنا وحدودنا خط أحمر، ولن نسمح بتنفيذ المخطط، ولابد من إدراك أن مصر ليست سهلة، ولا تفريط في حدود مصر، وسيناريو المرحلة القادمة، مصر قادرة عليه، وإسرائيل تعصف باتفاقية السلام مع مصر، ولن تقف صامتة أمام هذه الأفعال والتصرفات".


وشدد على أن مصر ستقف بالمرصاد للمخطط الإسرائيلي ولن تسمح بتفريغ القضية الفلسطينية، موضحا أن المخاطر الحالية ستقود المنطقة لأن تصبح ساحة صراع.

 

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