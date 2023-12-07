مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر لدورها بإدخال المساعدات لغزة (فيديو)

وجه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الشكر إلى مصر التي لعبت دورا أساسيا في السماح بدخول مئات شاحنات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، إن القطاع يحتاج إلى دخول المزيد من الشاحنات، لتوفير المساعدات للسكان الأبرياء، الذين يعانون من الحصار.

17 ألف شهيد في غزة و65 ألف مصاب في المستشفيات

وأكد أنّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى الآن، يزيد على 17 ألف شهيد فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 65 ألف مصاب.

وأشار إلى أنه ما يزال هناك 8 آلاف أسير في سجون الاحتلال وأهلهم ينتظرون تحريرهم، مؤكدًا أن اعتقالهم غير قانوني ويجب تحريرهم الآن لكي يتمكنوا من العودة إلى أحبتهم.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “ممتنون لجهود المسؤولين بالأمم المتحدة وكل من يتخذ مواقف مبدئية من موظفي المجتمع الدولي الذين يعملون على توفير الاحتياجات لملايين الفلسطينيين ونصفهم من الأطفال”.

جهود مصر وقطر لوقف الحرب الصهيونية في غزة

وفي سياق متصل، واصلت مصر اليوم وبمشاركة قطرية جهودهما لوقف الحرب المسعورة ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين المقاومة والاحتلال الصهيونى، أكدت مصادر مقربة أن جهود الوساطة المصرية لم تتوقف رغم مغادرة الوفد الإسرائيلى للدوحة، لكنها تجرى فى بيئة صعبة، فيما واصلت النازية الصهيوينة محارقها ومجازرها ضد الفلسطينيين العزل وتكدست الجثث فى الشوارع ومدارس الإيواء فيما نهشت الحيوانات الجثث فى الشوارع.

وأوضحت المصادر أنه حتى بعد مغادرة وفد المخابرات الإسرائيلية للعاصمة القطرية، فإن جهود الوساطة تواصلت، وظلت هناك رسائل متبادلة بين طرفى النزاع ولم تستبعد المصادر إمكانية حدوث انفراجة فى المواقف، إلا أنها أكد على أن جهود الوساطة تجرى فى بيئة صعبة ومعقدة.

وأضافت المصادر رافضة الكشف عن هويتها: «لن تتوقف الجهود، وستتواصل حتى تحقق ما نتطلع إليه من الوصول لهدنة إنسانية» وقالت حكومة الاحتلال، أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع، طلب من فريقه الموجود فى الدوحة العودة إلى إسرائيل فى أعقاب الطريق المسدود الذى وصلت إليه المفاوضات.