نشرة التوك شو.. صدمة وفاة أشرف عبدالغفور و انتهاء تصويت المصريين بالخارج

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حرص أحمد حسن كوكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بينديك سبور التركي ومهاجم منتخب مصر، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

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أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين (شاهد)

أكد علاء يوسف، سفير مصر بباريس، أن العملية الانتخابية تسير على قدم وساق، وسط إقبال كبير من الناخبين، دون حدوث أي مشكلة، مشددًا على أنه جرى رصد 4 أو 5 حالات بهم مشكلات تقنية، وبعد مراجعة الرقم القومي تبين أنهم ليس لهم الحق في التصويت.

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سفير مصر بباريس: العملية الانتخابية تسير على قدم وساق





أكد السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، أن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين في إسبانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن عملية التصويت تتم دون أية عقبات أو مشكلات.

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سفير مصر بإسبانيا: عملية التصويت تتم دون أية عقبات أو مشكلات (شاهد)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما قدمه المصريون بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم، حيث احتشدوا واصطفوا أمام صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام.

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أحمد موسى: إقبال المصريين بالخارج على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم (فيديو)



قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، إن التصويت في انتخابات الرئاسة سار بشكل سلس، معقبا: "شهدنا إقبال غير مسبوق خلال عطلة نهاية الأسبوع".

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إقبال غير مسبوق.. سفير مصر بفرنسا يكشف تفاصيل اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية



أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، أن جنازة الفنان أشرف عبدالغفور تشيع غداً في صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد لمثواه الأخير.

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نقيب الممثلين ناعيا أشرف عبدالغفور.. مات كبير العيلة وأبو المهنة (فيديو)



أبدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حزنها الشديد على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية ، قائلا: "الفنان الراحل توفي بسبب حادث، وكان معه زوجته، وهي في حالة حرجة أيضا"

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عمرو أديب ناعيا أشرف عبدالغفور: مسلسلاته قفلت شوارع (فيديو)



كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن حالة الفنانة ريهام عبدالغفور بعد رحيل والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور.

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نقيب الممثلين يكشف حالة ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها.. منهارة تمامًا (فيديو)



ناشد الإعلامي عمرو أديب، المصريين يالمشاركة بفاعلية في النتخابات الرئاسية القادمة والتي يبدأ التصويت بها يوم 10 ديسمبر.

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عمرو أديب عن الانتخابات الرئاسية بالخارج: الكلام الجد يوم 10 ديسمبر (فيديو)

