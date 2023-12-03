إقبال غير مسبوق.. سفير مصر بفرنسا يكشف تفاصيل اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، إن التصويت في انتخابات الرئاسة سار بشكل سلس، معقبا: "شهدنا إقبال غير مسبوق خلال عطلة نهاية الأسبوع".

أضاف سفير مصر في فرنسا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،مساء اليوم الأحد: "الأسر تأتي من على بُعد 200 كيلو من مدن خارج باريس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية"، مشيرا: "حريصين على المساهمة في رسم مستقبل بلادهم وإطلاع أولادهم على هذه التجربة الجميلة".

مشاركة كبيرة من كبار السن في عملية التصويت

وتابع سفير مصر في فرنسا،: "هناك مشاركة كبيرة من كبار السن في عملية التصويت، فضلا عن أعداد كبيرة من الشباب الدارسين في فرنسا أو من العاملين أيضا، وهي أعداد غير مسبوقة".

الت الدكتورة جيهان جادو، منسق حملة مواطن بفرنسا، إن السفارة في فرنسا كانت مستعدة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بداية من يوم الجمعة في تمام التاسعة صباحا، موضحًا أن استعدادات السفارة كانت متميزة جداً للتسهيل على المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الأحد، أن الإقبال على التصويت كان أكبر من المتوقع على الرغم من درجات الحرارة شديدة البرودة التي تغلب على الأجواء في فرنسا في هذا الوقت من السنة.

وأكدت أن الإقبال كان من الفئة العاملة وفئة كبار السن ومن السيدات وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس الوعي لدى المواطن المصري والشعور بمسؤوليته تجاه بلده.

وأوضحت أن السفارة المصرية في فرنسا أجريت العديد ن التسهيلات في عملية التصويت للمواطنين، بما في ذلك توفير وسائل النقل المجانية للمواطنين للذهاب إلى مركز الاقتراع، وتوفير أوراق الاقتراع باللغة العربية والإنجليزية.

وأشادت بالدور الكبير الذي قامت به السفارة المصرية في فرنسا في تسهيل عملية التصويت للمواطنين، مؤكدة أن هذا يعكس مدى الاهتمام الكبير من جانب الدولة المصرية بمشاركة المصريين بالخارج في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

انطلقت اليوم الأحد عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات بالخارج وفق توقيت كل دولة من دول العالم التى تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، وذلك فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى يتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

وتعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.