سفير مصر بإسبانيا: عملية التصويت تتم دون أي عقبات أو مشكلات (شاهد)

أكد السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، أن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين في إسبانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن عملية التصويت تتم دون أي عقبات أو مشكلات.

سفير مصر بإسبانيا يكشف تفاصيل العملية الانتخابية

وأوضح السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، أن العملية الانتخابية تنتهي اليوم الأحد، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”.

وأشار إلى أن اليوم الثالث والأخير يشهد إقبالاً كبيراً من المصريين المتواجدين في إسبانيا على صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبيناً أن هناك مصريين يأتون من مدن بعيدة ومسافات طويلة من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.



وشدد على أن العرس الانتخابي يشهد مشاركة كبيرة من فئة الشباب، وهو الأمر اللافت في هذا الاستحقاق، كذلك جزء كبير من الطلاب المصريين كان لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي، موضحًا أن هناك تواصلا مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال السفارة ووزارة الخارجية، لافتاً إلى أن الأمور تسير بانتظام ودون أي عقبات، كما أن حالة الجو في إسبانيا ساعدت على خروج المصريين للتصويت في الانتخابات وزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

د. عبدالسند يمامة يخوض سباق الانتخابات:

يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

ويصوت المصريون في الخارج ضمن جدول زمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر الجاري، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة، وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.