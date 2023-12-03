نقيب الممثلين ناعيا أشرف عبدالغفور.. مات كبير العيلة وأبو المهنة (فيديو)

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ، أن جنازة الفنان أشرف عبدالغفور تشيع غداً في صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد لمثواه الأخير.

ونعى أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء اليوم الأحد، الفنان أشرف عبدالغفور، قائلا: "مات كبير العيلة وأبو المهنة أخونا وصديق كل فرد من نقابة الفنانين لدرجة أن النقابة كلها في المستشفى جاءت إثر الخبر الأليم".

وتابع نقيب المهن التمثيلية : "الفنان أشرف عبدالغفور كان رجل نقابة من طراز عظيم حيث تدرج في مناصب نقابية ووصل لمنصب نقيب في فترة عصيبة من فترات النقابة وقدم الكثير".

وأشار إلى أن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور السيدة فاطمة إصابتها خفيفة لكنها لم تعلم شيئاً حتى الأن حيث كان يقود سيارته في طريقه لزيارة ابنته".

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفحصت النيابة مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان "المجنى عليه"، مما تسبب فى تهشم سيارته وتعرضه للإصابة، وأضافت التحقيقات، أن عدد من الأهالي ساعدوا في نقل المجني عليه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى، وتحفظت النيابة على سيارة المتهم بالتسبب فى الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، ومناقشة الأطباء لمعرفة الإصابات التى لحقت بيه، وأودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بعد أن صدمه بسيارته في أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته فى حادث تصادم.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثمان أحد الأشخاص مجهول الهوية، أسفل الطريق الدائري في منطقة الوراق، ومصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، يفيد بالعثور على جثمان شاب مجهول الهوية أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، وتبين العثور على جثمان شاب مصاب بعدة طلقات نارية بمنطقة البطن والجانبين.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بانتداب فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني علي وهوية المتهمين وضبطهم.

ويستمع رجال المباحث إلى شهادة شهود العيان والمتواجدين في محيط المنطقة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد الجناة والعمل على القبض عليهم.

