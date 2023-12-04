نقيب الممثلين يكشف حالة ريهام عبدالغفور بعد وفاة والدها.. منهارة تمامًا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن حالة الفنانة ريهام عبدالغفور بعد رحيل والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور.

وقال نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأحد: "الفنانة ريهام عبدالغفور ابنة الفنان الراحل منتهية خالص ومنهارة تماما، والموقف صعب جدا"، معقبا :" وكل ما أقولها حاجة تقولي هو اللي كان عارف كل حاجة وبيعمل كل حاجة".

وتابع نقيب الممثلين: "الوضع صعب جدا لأن زوجة الفنان أشرف عبدالغفور كانت معه وقت الحادث وتم نقلها للمستشفى، وهي في غرفة لوحدها ولا تعلم بوفاته حتى الآن".

حالة زوجة أشرف عبدالغفور مستقرة وجيدة جدا

وأوضح: "حالة زوجة أشرف عبدالغفور مستقرة وجيدة جدا، وتعاني فقط من كدمة في منطقة الصدر"، مشيرا: "صلاة الجنازة على الفنان الراحل أشرف عبد الغفور ستكون غدا بمسجد الشرطة في أكتوبر بعد صلاة الظهر".

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفحصت النيابة مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان "المجنى عليه"، مما تسبب فى تهشم سيارته وتعرضه للإصابة، وأضافت التحقيقات، أن عدد من الأهالي ساعدوا في نقل المجني عليه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى، وتحفظت النيابة على سيارة المتهم بالتسبب فى الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، ومناقشة الأطباء لمعرفة الإصابات التى لحقت بيه، وأودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بعد أن صدمه بسيارته في أكتوبر.