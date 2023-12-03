أحمد موسى: إقبال المصريين بالخارج على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما قدمه المصريون بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم، حيث احتشدوا واصطفوا أمام صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام



وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين في الخارج، كان كاشفا، مشيرا إلى أن الجاليات المصرية في الخارج قدمت مشهدا رائعا في الخروج الكبير لجموع المصريين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.



وأشار أحمد موسى إلى أن المصريين بالخارج هم حائط الصد للدولة في البلاد الأوروبية والغربية، لافتا إلى أنهم قطعوا المسافات الكبيرة من أجل المشاركة في الانتخابات، للوقوف بجوار الدولة في ظل الظروف الحالية والتحديات التي تواجهها.

وأكد أن اليوم الثالث والأخير من الجدول الزمني من الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، شهد إقبالا كبيرا بمختلف السفارات والقنصليات المصرية، موضحا أن المصريين قدموا مشهدا رائعا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

تحية لسيدات مصر في الخارج

ووجه أحمد موسى، التحية لسيدات مصر في الخارج؛ بعد حرصهن على الخروج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأيضا رجال وشباب مصر، لافتا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة، بمثابة رسالة أن المصريين في الخارج يؤكدون الوقوف بجوار الدولة، والحرص عليها في ظل ما يحاك بها من تحديات ومخاطر بالداخل والخارج.

وتوافدت أعداد كبيرة من المصريين بالخارج على مقار لجان الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك في اليوم الثاني من الانتخابات وفق توقيت كل دولة من دول العالم التى تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى الانتخابات الرئاسية 2024 التى يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري "رمز السلم".

جدير بالذكر أنه تعقد الانتخابات في الخارج في 137 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 121 دولة تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.