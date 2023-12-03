نهال عنبر تنعي أشرف عبدالغفور.. كان ملاكا (فيديو)

أبدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، حزنها الشديد على رحيل الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

أشعر بالصدمة من هذا الخبر الأليم

وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر آمين، ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على فضائية النهار، مساء اليوم الأحد، إن الفنان أشرف عبدالغفور كان ملاكا، وصاحب مواقف محترمة، وله كل التقدير في نفوس الجميع، معقبة: “أشعر بالصدمة من هذا الخبر الأليم”.

وأوضحت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن زوجة الفنان الراحل كانت معه، وهي حاليا مصابة في المستشفى، مشيرة إلى أن الدكتور أشرف زكي متواجد في المستشفى التي يتواجد فيها جثمان الفنان الراحل.



ونعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.

وقالت وزيرة الثقافة: " فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود، وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.

وكان نُقل الفنان أشرف عبدالغفور إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، لكنه رحل عن عالمنا مسببًا حزن لأصدقائه في الوسط الفني وجمهوره.



وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور وزوجته فى حادث تصادم.

ولد الفنان أشرف عبد الغفور، في 22 يونيو 1942م، بمدينة المحلة الكبرى، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح، قسم تمثيل، عام 1963م، وشغل منصب نقيب المهن التمثيلية السابق، وقدم أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، واشتهر بالأعمال الدينية والتاريخية والتي تجاوز عددها ال100 عمل منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"