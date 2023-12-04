عمرو أديب ناعيا أشرف عبدالغفور: مسلسلاته قفلت شوارع (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية ، قائلا: "الفنان الراحل توفي بسبب حادث، وكان معه زوجته، وهي في حالة حرجة أيضا"

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأحد : “ “يجب أن أعزي في فقدان فنان عظيم، وبنعي بكل حزن، الفنان أشرف عبدالغفور”، لافتا إلى أن أشرف عبد الغفور 81 سنة، صاحب 280 عمل ما بين مسرحي ودرامي وسينمائي".

أشرف عبدالغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية

وتابع عمرو أديب: "فيه ممثلين في البلد مايتكرروش، وأشرف عبدالغفور مر عليه وقت كان ظاهرة فنية ،وكان له عدد من المسلسلات قفلت الشوارع".

وتباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وفحصت النيابة مكان الحادث، وتحفظت على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لفحصها.

وكشفت التحقيقات أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان "المجنى عليه"، مما تسبب فى تهشم سيارته وتعرضه للإصابة، وأضافت التحقيقات، أن عدد من الأهالي ساعدوا في نقل المجني عليه إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي إلا أنه توفى عقب وصوله المستشفى، وتحفظت النيابة على سيارة المتهم بالتسبب فى الواقعة.

كما انتقلت النيابة إلى المستشفى لمناظرة الجثمان، ومناقشة الأطباء لمعرفة الإصابات التى لحقت بيه، وأودت بحياته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السائق المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، بعد أن صدمه بسيارته في أكتوبر.