نشرة التوك شو.. تمديد هدنة غزة والدور المصري وعمرو أديب سعودي الجنسية

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو يتجول في مدينة غزة، مشددًا على أنه يتجول في مشهد استعراضي دعائي بين الجنود الإسرائيليين بهدف سياسي بأنه في قلب غزة

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إبراهيم عيسى ينتقد حماس: "نتنياهو يتجول بمدينة غزة الآن"



قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي، إنها تعرضت في السجن لكل أنواع العذاب من ضرب وعنف وإهانة وتجويع ومنع من الطعام ومن أشعة الشمس والمعاملة السيئة وزادت المعاملة سوءا بعد السابع من أكتوبر من تنكيل وسحل وتعذيب.

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تعري وتهديد بالاعتداء.. أسيرة فلسطينية محررة تكشف معاناة المعتقلات في سجون الاحتلال



أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل أن تكون تلك الهدنة موجودة على الأرض، مؤكدا أن تلك الهدنة ستعطي فرصة للشعب الفلسطيني لألتقاط أنفاسه

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجهود المصرية القطرية والأمريكية، نجحت في تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، مشيرا إلى أن الحديث الآن حول الوضع في غزة والمنطقة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهناك جلسة غدا في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناأحمد موسى يكشف عن وثيقة عسكرية أمريكية لاستراتيجية إسرائيل الانتقامية بغزة (فيديو)



قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود بالتنسيق مع مصر وقطر والسلطة الفلسطينية والأردن والدول الأخرى، لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالخارجية الأمريكية تشكر مصر على جهودها غي تحقيق الهدنة بغزة (فيديو)



كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،عن تفاصيل تبادل المحتجزين بين دولة الاحتلال وحركة حماس في اليوم الرابع للهدنة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناضياء رشوان يكشف تفاصيل اليومين الإضافيين لهدنة غزة (فيديو)



أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن مصر وقطر كان لهما جهد دؤوب، في الوصول إلى الهدنة التي حدثت، وستساعد على وقف القتال.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناقيادي بحركة حماس: مصر وقطر كان لهما جهد دؤوب في الوصول للهدنة



قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن تمديد الهدنة الإنسانية في غزة كان بجهود مصرية قطرية بالتنسيق مع حماس وتشارك كامل مع واشنطن.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنالميس الحديدي: تمديد الهدنة يمنح بارقة أمل للمطالبة بوقف كامل لإطلاق النار



كشف الإعلامي عمرو أديب، عن منحه الجنسية السعودية مؤخرا ومنذ فترة،قائلا: “أنا الآن لدي جنسية مصرية وسعودية”.

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عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية (فيديو)

