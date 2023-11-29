وزير التموين بعتذر للمواطنين بسبب أزمة السكر ويحدد موعد انخفاض سعره (فيديو)

تعهد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص.

سعر بيع كيلو السكر بعد شهر من الآن لن يزيد عن 25 جنيه.

وقدم وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مساء اليوم الأربعاء، للمواطنين على الهواء، بسبب أزمة السكر، قائلًا:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن"، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيه.

وتابع وزير التموين:"لا يوجد أزمة سكر استحملوا معايا حتى 15 ديسمبر.. ورغم ذلك أعترف أن ازمة السكر الحالية حقيقية ولا استطيع إنكارها".

وأكد علي المصيلحى أنه اعتبارًا من أمس لأول تواصلنا مع المحافظات، وتم تحديد الاحتياجات اليومية بكل محافظة وجاري العمل على توريدها.

يعد البحث عن أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة، هو سؤال الساعة لدى المواطنين، يأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار السكر بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار في الكثير من المناطق، حيث وصل سعر الكيلو لـ50 جنيهًا، وهو ما أثار حفيظة المواطنين ودفعهم بالبحث عن الأماكن التي تبيع السكر بـ 27 جنيهًا

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وتوجد العديد من المنافذ والمعارض التي توفر السكر بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، ويوجد العديد من المنافذ التي توفر السكر بأسعار منخفضة والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل.

مبادرة كلنا واحد

وتوفر مبادرة كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها السكر، والتي تتواجد في عدة أماكن بالقاهرة أبرزها، ميدان الدقي بالقرب من محطة المترو وميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح، كما تنتشر في المحافظات.

الأماكن التي توفر السكر بأسعار مخفضة

وفي السياق الأماكن التي توفر السكر بأسعار مخفضة، يتم بيع السكر في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين، في المجمعات الاستهلاكية، المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية.