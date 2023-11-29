د. محمود أباظة: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية

قال الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، إن ما يحدث في قطاع غزة هو عملية إبادة جماعية، خاصة أن الحرب أدت لتدمير 50% من مباني قطاع غزة، خلاف تهجير سكان شمال غزة الذي يصل تعدادهم لأكثر من مليون نسمة.

وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن وقف التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى سيناء يُعد إنجازًا كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أن الرأي العام العالمي سيتغير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة بعد اكتشاف حجم الدمار الذي حدث في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، وهذا سيتحقق تباعًا.

ولفت إلى أن حركة حماس لديها دور وظيفي مزدوج، فهي جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وفي نفس الوقت جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وهذا يعني أن هناك تناقص في مواقف حماس ما بين الدور الاخواني الذي يسعى إلى الخلافة، وما بين دور حماس الذي يسعى لتحقيق التحرر الوطني.