وزير الخارجية الأردني: إنهاء العدوان الإسرائيلي سبيل السلام (فيديو)

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن قطاع غزة يحتاج إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا، مؤكدا أن إسرائيل تعمل لتكريس الاحتلال في فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، خلال كلمته التي ألقاها، بمجلس مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة زاد همجية، مشيرا إلى أن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي بجرائمها في غزة.

إنهاء العدوان الإسرائيلي سبيل السلام

وتابع وزير الخارجية الأردني، أن إنهاء العدوان الإسرائيلي سبيل السلام، مؤكدا أنه لابد أن يكون التضامن مع فلسطين حقيقيا، خاصة أن السلام حق للفلسطينيين ولكل شعوب المنطقة.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك مسار لمد الهدنة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن الهدنة الأولى كانت اختبارا للطرفين، نجحت بالفعل وتحقق المراد منها دون خلل.

إجراءات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم أن اليوم هو الأخير في المهلة الممتدة لـ الهدنة الإنسانية، وبدأت إجراءات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي

وتابع ضياء رشوان: "من المتوقع أن تمتد الهدنة بنسبة كبيرة، وهذا يتوقف على نسبة تواجد الأطفال والنساء لدى الفصائل، وهناك عدد من الشرائح والفئات متواجدة ضمن المحتجزين.

وأردف: "الهدنة غالبا ستمد لهذه الفئة الخاصة بالأطفال والنساء المحتجزين، مشيرا إلى أن فئة العسكريين ستكون هي المرحلة الأخيرة في تبادل الأسرى.