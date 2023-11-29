الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وسط ضحكات من الأسيرتين وتشجيع جماهيري.. حماس تفرج عن محتجزتين روسيتين (شاهد)

تسليم المحتجزتين
تسليم المحتجزتين الروسيتين

قال محمد عبيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن محتجزتين روسيتين إسرائيليتين، كبار السن، وصلتا إلى الجانب المصري من معبر رفح، ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

وأوضح أن هذين السيدتين تحدثت عنهما وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وقد وصلتا إلى المعبر بصحبة الفريق الأمني المصري، استعدادا لنقلهما إلى الجانب الإسرائيلي.

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ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد توثق جانبا من تسلييم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

وتظهر مقاطع الفيديو عناصر من الفصائل الفلسطينية تابعة لـ "كتائب القسام" وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

وأظهرت اللقطات قيام المحتشدين بوداع المحتجزتين الروسيتين اللتان لم تتمالكان الضحكات، تزامنًا مع إطلاق هتافات لكتائب القسام. 

والجدير ذكره، أن عملية التسليم تأتي خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة "حماس".

وقالت حماس في بيان انه "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".

 

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