المفتي: قصر الاتحادية فقد هيبته في عهد محمد مرسي (فيديو)

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على فترة حكم الإخوان لمصر، قائلا: "لاحظت العديد من الأشياء خلال تلك الفترة تدل على وجود إشكالية ربما الشعب المصري كله أدركها في القرارات التي اتُخذت".

المفتي: دخلت قصر الاتحادية بعد توليتي الإفتاء بحوالي 20 يومًا

وأضاف المفتي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم:"عندما دخلت قصر الاتحادية بعد توليتي الإفتاء بحوالي 20 يومًا لمقابلة محمد مرسي، لم أجد له هيبة أثناء حكم المعزول الراحل".

وتابع المفتي "يجب أن تشعر عند دخول قصر الحكم بالترتيب في كل التفاصيل لأن هذا قصر الحكم، وأنا هنا لا أركز على الجانب الشكلي لأنه امتداد للمضمون والجوهر"