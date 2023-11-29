أحمد موسى: مناشدات فتح معبر رفح كانت جزءًا من مخطط التهجير (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد التقارير التي نُشرت من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم تتحدث عن الوسائل التي تم استخدامها لتنفيذ مخطط التهجير منها الضغط على مصر من أجل فتح معبر رفح لتسهيل الطريق أمام الفلسطينيين للتهجير وترك قطاع غزة.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء اليوم أن المطالبات والمناشدات طيلة الفترة الماضية بضرورة فتح معبر رفح كانت جزء من مخطط صهيوني من أجل تهجير الفلسطينيين، وهو ما تم فضحه على لسان أحد محللي إسرائيل في الساعات الماضية.

وتابع أحمد موسى: "عرفتوا ليه مصر كانت مهتمة بالملف ده، وليه كان بيتقال دايما افتحوا معبر رفح، عرفتوا القصة كانت إيه، القيادة السياسية لديها قراءة قوية للمشهد، والضغط علينا لن يحدث".

مساعدات دولية لمصر على كل لاجئ تستقبله مصر

ولفت أحمد موسى إلى أن المحلل الإسرائيلي كان يتحدث عن تقديم مساعدات دولية لمصر على كل لاجئ تستقبله مصر من فلسطين وذلك في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، فضلا عن إعطاء مقابل للفلسطينيين مقابل ترك قطاع غزة.