أحمد موسى عن رغبة إسرائيل بعدم المرور من قناة السويس.. كلنا فرحانين

علق الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل ترى أن عبور سفنها من قناة السويس تجعلها تمر من أماكن قد يكون بها توترات ومشاكل معها، موضحا أن إسرائيل ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

مش عاوزينك تعدي من الأساس وكلنا فرحانين

وعلق أحمد موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم على قرار إسرائيل بالتفكير بعدم المرور من قناة السويس قائلا: "مش عاوزينك تعدي من الأساس، خبر سعيد وجميل للغاية وكلنا فرحانين، وياريت متعديش من عندنا تاني".

وتابع أحمد موسى أن إسرائيل ستتكبد خسائر بالمليارات بسبب مثل هذا القرار، الذي يسعده ويسعد الملايين من المصريين، موضحا أن إسرائيل خسائرها وصلت لـ 57 مليار دولار بسبب العدوان على قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل ستتكبد خسائر أخرى بسبب ملف قناة السويس وعدم العبور منها، ولن ينعموا بأي سلام طوال هناك احتلال على الأراضي الفلسطينية.